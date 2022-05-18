تراجعت أرباح الشركة السعودية للكهرباء خلال الربع الأول من العام الجاري 10% تقريباً بعد أن ارتفعت تكاليف التشغيل وأعباء التمويل.

وسجلت أرباح الشركة 1.5 مليار ريال ( 400 مليون دولار) مقابل 1.7 مليار ريال ( 453.3 مليون دولار) خلال نفس الربع من العام الماضي، وفقا لبيان أرسلته الشركة الى بورصة تداول السعودية يوم الأربعاء.

وارتفعت إيرادات الشركة الفصلية هامشيا بنحو 1.4% لتسجل 13.5 مليار ريال ( 3.6 مليار دولار).

وشركة الكهرباء السعودية هي المولد الرئيسي للكهرباء في المملكة و يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 74.3% منها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg)

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