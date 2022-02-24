قرر مجلس إدارة شركة الشرقية إيسترن كومباني المصرية - التي تمتلك الحكومة حصة حاكمة فيها - نقل الإنتاج من المصانع بالمحافظات بشكل تدريجي إلى المجمع الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، بحسب بيان الشركة للبورصة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيانها، إن القرار يأتي ضمن توجه استراتيجي للاستخدام الأمثل لأصول وموارد الشركة.

وتمتلك الشركة 10 مصانع، لإنتاج السجائر والمعسل، وتحتكر صناعة التبغ والدخان في مصر، ولديها حق العلامة التجارية كليوباترا، ولها اتفاقيات تصنيع مع شركات أجنبية عاملة في مصر.

وسبق أن أغلقت الشركة مصنع لها في الإسكندرية شمال القاهرة نهاية العام الماضي، في إطار مراقبة حجم الإنتاج وفقا للمستهدفات.

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(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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