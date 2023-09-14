أعلنت شركة "إنفرا كابيتال"؛ الذراع الاستثماري في مشاريع البنية التحتية التابعة لشركة "أم آند جي بي إل سي"، نجاح عملية استثمار مشترك في شركة "زينوبي"، مما يتيح الفرصة لإتلاف من الشركاء الاستراتيجيين المحدودين لشركة "إنفرا كابيتال" بمشاركة "مبادلة" و"بانثيون" للاستثمار بشكل مباشر في أصول عالية الجودة.

وبهذه المناسبة، قالت لطيفة تفريدج جيلارد، رئيسة تكوين رأس المال وعلاقات المستثمرين في إنفرا كابيتال: "تمثل عملية الاستثمار المشترك التي أتممناها بنجاح، علامة فارقة مهمة لمنصة "إنفرا كابيتال"، حيث تعد أكبر استثمار مشترك يجمعه صندوق "إنفرا كابيتال" حتى اليوم. كما تؤكد الصفقة مجدداً، قدرة "إنفرا كابيتال" على الاستثمار في أصول عالية الجودة، مستفيدة من التوجهات الرامية اليوم لإزالة الكربون من وسائل النقل وبطاريات تخزين الطاقة. وقد انضمت شركة "كي كي آر" أيضًا إلى "إنفرا كابيتال" كمساهم أغلبية مشترك في "زينوبي" باستثمارات بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني."

ومنذ الاستثمار الأولي لشركة "إنفرا كابيتال" في العام 2020، سجلت شركة "زينوبي" نموًا رسّخ مكانتها الرائدة في قطاعين يشهدان أهمية متزايدة. وتدعم شركة "زينوبي" حاليًا أكثر من 1000 سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم، حيث عملت مع مشغلي المركبات في أكثر من 75 مستودعًا. وتهدف "زينوبي" بحلول العام 2026 إلى دعم 4000 حافلة كهربائية وشاحنة ومركبة تجارية. وتمتلك الشركة أيضًا 430 ميجاوات من بطاريات تخزين الطاقة على نطاق شبكة متعاقد عليها في المملكة المتحدة، من بينها أصول في مرحلة التشغيل أو قيد الإنشاء لتخزين الطاقة في بطاريات مميزة بقدرة 100 ميجاوات في كابنهورست، شيشاير.

ويعد الاستثمار في "زينوبي" الثالث الذي يقوم به الصندوق الثاني لشركاء الاستثمار الأجنبي المباشر في "إنفرا كابيتال" في العام 2020، والذي واصل استراتيجية الصندوق الأول لشركاء الاستثمار الأجنبي المباشر في "إنفرا كابيتال" للاستثمار في المراحل التالية من تطوير وبناء وتوسيع المشاريع والشركات عبر مجموعة متنوعة من قطاعات البنية التحتية الأساسية والمستدامة في أوروبا. وبعد هذه الصفقة، ستواصل "إنفرا كابيتال" العمل كالمساهم الأكبر في هذا الاستثمار.

من جهته قال آندي ماثيوز، رئيس مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في "إنفرا كابيتال": "يسعدني الإعلان عن اتمام عملية الاستثمار المشترك لشركة "زينوبي" بنجاح. لقد خطت "زينوبي" بالفعل خطوات كبيرة نحو ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في السوق، ويبرهن استثمارنا الأخير في "زينوبي" من خلال هذا العملية للاستثمار المشترك، التزامنا المستمر بدعم الشركات التي تقود المشهد نحو تأسيس مستقبل أكثر استدامة من خلال الشراكات مع كبار المستثمرين مثل "مبادلة" و"بانثيون"."

بدوره قال، سائد عرار، المدير التنفيذي ورئيس وحدة البنية التحتية التقليدية في "مبادلة": "سعداء بكوننا جزءًا من ائتلاف المستثمرين الذي تقود "إنفرا كابيتال" والذي يوفر المزيد من رأس المال لتحقيق النمو لشركة "زينوبي". وتؤكد هذه الشراكة الدور الذي تلعبه "مبادلة" في دعم شركات الابتكارات الرائدة مثل "زينوبي"، التي تقوم بدور رئيسي في تحول قطاع الطاقة. ونحن على قناعة بأن إزالة الكربون من قطاع النقل وتخزين الطاقة في البطاريات، لهما أدوار مهمة لإنجاز أهدافنا وتحقيق الحياد المناخي مستقبلًا، ونتطلع إلى دعم "زينوبي" خلال مسيرتها نحو توسيع أعمالها عالميًا في كلا المجالين."

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نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1015 مليار درهم إماراتي )276 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

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