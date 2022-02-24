ستكون شركة بروج للبتروكيماويات الإماراتية، قادرة على توفير مواد أولية لتصنيع أنابيب تستخدم لتزويد شبكات مياه لما يعادل 6.5 ألف مبنى بجحم برج خليفة، سنويا.

سيكون ذلك مدفوعا بشكل أساسي بإنتاج الوحدة الخامسة الجديدة بمصنع الشركة "بروج 3"، والتي افتتحتها الشركة اليوم الخميس.

بدأت الشركة الأعمال الإنشائية للوحدة نهاية 2018، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة الجديدة نحو 480 ألف طن سنويا.

تساهم الوحدة الجديدة في زيادة إنتاج بروج من البولي بروبيلين - أحد المنتجات البتروكيماوية - إلى أكثر من 25% لتصل إلى 2.24 مليون طن سنويا ومن منتج آخر وهو البولي أوليفينات بنسبة 11% لتصل إلى 5 ملايين طن سنوياً.

وتأسست بروج كشراكة بين شركتي أدنوك وبورياليس النمساوية عام 1998 ولديها مقرين في الإمارات وسنغافورة، وتتكون من شركتين منفصلتين.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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