سقطت طائرة مدنية صغيرة في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير في إمارة أبوظبي بالإمارات، يوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة قائدها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سقوط الطائرة جاء نتيجة عطل فني أثناء توجهها للهبوط في مطار البطين الخاص، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقالت الهيئة، في البيان، إن الطائرة من طراز "سيسنا" وهي من الطائرات المخصصة للهواة، مضيفة أنها سقطت في منطقة خالية من الأفراد.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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