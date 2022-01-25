أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، شركة مقاولات عالمية، تابعة لعائلة ساويرس المصرية، ومقرها دبي، في بيان للبورصة المصرية يوم الثلاثاء، عن الاستحواذ ونقل ملكية شركة مملوكة لعائلة ساويرس تعمل في مجال استيراد وتوزيع وخدمات المعدات في مصر.

وكان مساهمو الشركة وافقوا في ديسمبر الماضي على الصفقة التي تبلغ قيمتها 35 مليون دولار تسدد نقدا، وامتنعت وقتها عائلة ساويرس عن التصويت لارتباطها بالشركة المستهدفة، بحسب بيان سابق من أوراسكوم كونستراكشون.

نبذة عن الصفقة

(بحسب بيانات سابقة من أوراسكوم كونستراكشون)

أسس رجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس والذي توفي في يونيو 2021، شركة استيراد توزيع وخدمات المعدات قبل أكثر من 30 عام.

وأنسي ساويرس كان عميد عائلة من أثرياء المنطقة ويعمل أبناؤه الثلاثة نجيب وسميح وناصف في عدد كبير من المجالات تشمل الإنشاءات والمقاولات والعقارات والأسمدة والسياحة والتكنولوجيا والذهب والتصنيع.

وتعمل الشركة التي تم الاستحواذ عليها بشكل مستقل عن أوراسكوم كونستراكشون، وهي تتكون من 3 كيانات قانونية منفصلة ولكنها "مجموعة" تعمل تحت إدارة واحدة: تضم شركات أوراسكوم التجارية، أوراسكوم (منطقة حرة)، والوطنية للمعدات.

تدير الشركة أعمال استيراد وتوزيع وصيانة المعدات بصفتها الوكيل الوحيد لاكثر من 45 شركة تصنيع معدات في مصر من بينها "جروف"، "هيتاشي"، "ميتسوبيشي هيفي إنداستريز"، "فولفو بينتا"، و"بولسيوس".

وتعمل شركات المجموعة أيضا في مشروعات إنشاء شبكات المحمول بالإسكندرية والساحل الشمالي في مصر، والمزايدة على عقود الصيانة الجديدة في مناطق جديدة مثل القاهرة وصعيد مصر والدلتا.

نبذة سريعة عن أوراسكوم كونستراكشون

تعمل في مجال الهندسة والإنشاءات وتركز على مشروعات البنية التحتية والمشروعات التجارية ولديها أعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة.

الشركة مدرجة في البورصة المصرية وبورصة ناسداك دبي، لديها مكاتب في دبي والقاهرة والولايات المتحدة، وتوظف ما يقرب من 60 ألف شخص في أكثر من 20 دولة بحسب موقع الشركة الإلكتروني.

وتمتلك أوراسكوم كونستراكشون 50% من شركة بيسكس وهي شركة تأسست في بلجيكا عام 1909 وتقوم بأعمال متنوعة منها الهندسة والتوريد والإنشاء ولديها أعمال في 15 دولة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأستراليا، بحسب القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير عبد القادر رمضان، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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