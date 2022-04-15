شهدت أسعار البنزين في مصر ارتفاعاً للمرة الثانية هذا العام بعد أن أقرت الحكومة الزيادة بداية من يوم الجمعة، وفقا لبيان رسمي.

ورفعت الحكومة أسعار جميع أنواع البنزين 25 قرش وهي الزيادة الخامسة على التوالي منذ أن اعتمدت ما يُعرف بآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بينما أبقت على سعر السولار دون تغيير.

وتعتمد مصر آلية التسعير التلقائي منذ 2019، وتستهدف ربط أسعار الوقود المحلي بالأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الدولار.

تراجع الدولة هذه الآلية كل 3 أشهر في اطار خطتها لتحرير أسعار الوقود.

وفي ما يلي أسعار البنزين الجديدة:

بنزين 80 بسعر 07.5 جنيه للتر (0.40 دولار)

بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه للتر (0.47 دولار)

بنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر (0.53 دولار)

السولار من دون تغيير عند 6.75 جنيه للتر (0.36 دولار)

وكانت مصر قد توقعت أن يبلغ سعر برميل النفط 60 دولار للبرميل عندما أعدت موازنتها للعام المالي الجاري، لكن الأسعار العالمية قفزت إلى مستويات قياسية خلال مارس الماضي.

وتستورد مصر نحو 100 مليون برميل نفط في السنة، وفقا لتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء نهاية الشهر الماضي.

وكان نائب وزير المالية أحمد كجوك، قال في تصريحات لسي ان بي سي عربية، إن الوزارة تدرس تحديد سعر البترول بين 80 و85 دولار للبرميل في موازنة السنة المالية المقبلة 2022-2023 التي تبدأ يوليو القادم.

إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل (rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا