ارتفعت أرباح البنك الأهلي المتحد - الكويت، خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم انخفاض الإيرادات، وفق بيان من البنك لبورصة الكويت يوم الثلاثاء.

وارتفع صافي ربح البنك خلال الفترة بنسبة 5.4% إلى 11.7 مليون دينار (38.3 مليون دولار) مقابل 11.1 مليون دينار (36.3 مليون دولار).

واوضح البنك أن زيادة الأرباح تعود بشكل أساسي إلى نمو الأعمال والأصول.

وتراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك خلال الربع الأول بنحو 5% إلى 23.3 مليون دينار (76.2 مليون دولار) مقابل 24.5 مليون دينار (80.1 مليون دولار) خلال الربع المقارن.

وانخفض صافي إيرادات التمويل من الأعمال المصرفية للأفراد والتجارية، والخزينة وإدارة الاستثمارات إلى 19.2 مليون دينار مقابل 19.9 مليون دينار خلال الربع المقارن.

تأسس البنك عام 1971 في الكويت وهو مدرج في سوق المال منذ 1985، ويقدم الأعمال المصرفية وفق الشريعة الإسلامية منذ 2010.

وهو شركة تابعة للبنك الاهلي المتحد البحريني ومدرج في سوق البحرين والكويت.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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