قررت شركة أرامكو السعودية، الدخول في شراكة استثمارية – لا تزال تخضع للحصول على موافقة الجهات التنظيمية وشروط الإغلاق - لتطوير منشأة تضم مصفاة رئيسة بطاقة إنتاجية 300 ألف برميل يوميا، ومجمع متكامل للبتروكيماويات في شمال شرق الصين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، يوم الخميس.

سيتم تنفيذ المشروع من خلال شركة أرامكو هواجين للبتروكيميائيات - وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية ومجموعة شمال هواجين للصناعات الكيماوية، وشركة بانجين الصينيتين تأسس في 2019.

ويتوقع أن يبدأ تشغيل المنشأة في 2024، وان تورد أرامكو إلى المجمع ما يصل إلى 210 ألف برميل يوميا، وفقا للوكالة، لكنها لم تذكر قيمة الاستثمارات المتوقعة للمشروع.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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