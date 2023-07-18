أبرمت شركة "أدنوك للغاز" التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة في الهند لتوريد ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 14 عام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) يوم الثلاثاء.

وتتراوح قيمة الاتفاقية بين 25.7 إلى 33 مليار درهم إماراتي (7 إلى 9 مليار دولار)، وبموجبها ستسلم "أدنوك للغاز" الغاز الطبيعي المسال إلى مؤسسة النفط الهندية المحدودة وهي أكبر شركة طاقة متكاملة ومتنوعة في الهند، وفق الوكالة.

وتأتي الاتفاقية في ما تسعى "أدنوك للغاز" للتوسع في انتشارها العالمي. وتعمل الشركة في معالجة الغاز وتصل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 10 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، وتوفر 60% من احتياجات الإمارات من الغاز وتوفر منتجاتها لعملاء في أكثر من 20 دولة، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وتستفيد شركة أدنوك للغاز من إمكانية الوصول إلى 95% من احتياطيات الإمارات من الغاز.

ومجموعة أدنوك الإماراتية العاملة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات هي مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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