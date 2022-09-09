وقعت شركة أدنوك - وهي شركة النفط الرئيسية في الإمارات والتي مقرها أبوظبي - اتفاقية لبيع الغاز لدبي، لاستخدامه بدلا من الفحم في مجمع حصيان لتوليد الطاقة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الجمعة.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، إن الاتفاقية تتماشى مع رؤية تحويل دبي إلى اقتصاد محايد الكربون وتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمجمع حصيان للطاقة التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الذي كان يعمل بالغاز والفحم معا سابقا قبل أن يتحول للعمل بالغاز الطبيعي فقط، 1200 ميغاوات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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