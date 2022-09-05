أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عقد بقيمة 2.01 مليار درهم إماراتي (547 مليون دولار) لبناء خط غاز رئيسي جديد لنقل غاز حقل "زاكوم السفلي" قبالة سواحل أبوظبي، على الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية.

ويهدف خط الأنابيب الجديد لاستيعاب الزيادة في حجم الغاز المصاحب الذي سيتم إنتاجه من حقل "زاكوم السفلي"، من 430 مليون إلى 700 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي يوم الاثنين.

ويتضمن المشروع، الذي من المخطط اكتماله في 2025، إنشاء خط أنابيب بحري جديد يمتد من مجمع "زاكوم الغربي" الضخم لمسافة 85 كيلومترا إلى جزيرة "داس"، حيث سيتم إنشاء منصة جديدة لاستقبال الغاز في الجزيرة.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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