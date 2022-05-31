ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بدعم من زيادة مرتقبة للطلب مع اقتراب موسم الصيف في أوروبا وأمريكا ومخاوف من نقص المعروض بعدما وافق الاتحاد الأوروبي مبدئياً على خفض 90% من واردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام.

أما الـ 10% المتبقية من الواردات فستثنى من الحظر مؤقتا بعد أن عارضت المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك اتفاق حظر كامل للواردات حيث يصعب عليها التعويض عن النفط الروسي، بحسب رويترز.

وقفز خام برنت إلى 122.8 دولار للبرميل وارتفع خام غرب تكساس إلى 118.25 دولار للبرميل.

ويُتوقع ارتفاع الطلب في الصين بعد تخفيف قيود COVID-19 حيث تنهي شنغهاي – أكبر مدن الصيبن- إغلاقها المستمر منذ شهرين اعتبارا من غد الأربعاء.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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