قال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان يوم الثلاثاء، إن مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 8 أشهر، وذلك بعد توريد الإنتاج المحلي في أبريل المقبل.

وأضاف معيط: "حريصون على استدامة المخزون الاحتياطي للقمح من الأسواق الدولية البديلة؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا، فى ظل هذا الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالم".

ويتوقع أن تحصل الحكومة على كميات كبيرة هذا العام من القمح المحلي من المزراعين قد تصل من 3.7 مليون طن إلى 4 ملايين طن، وفق وسائل إعلام محلية.

ونهاية الشهر الماضي، ألغت مصر مناقصتين لاستيراد القمح خلال أسبوع واحد بسبب زيادة الأسعار وعدم تلقي عروض مناسبة في تطور لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتورد روسيا وأوكرانيا نحو 80% من واردات القمح لمصر، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.



(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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