رفعت مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، ومقرها الإمارات، حصتها في شركة معهد مالابار للعلوم الطبية (ام آي ام اس) الهندي من 76.01% إلى 78.37%، وفقا لبيان يوم الخميس.

وقالت مجموعة أستر، إن زيادة ملكيتها نتيجة الاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 2.36% في المعهد، الذي يدير مستشفيات في ولاية كيرالا الهندية.

ولم يذكر بيان المجموعة قيمة الصفقة، لكن رويترز قالت إنها تقدر بـ 235.9 مليون روبية هندية (2.9 مليون دولار).

وتعد مجموعة أستر التي تأسست في 1987، أحد أكبر مزودي خدمات الرعایة الصحیة الخاصة في دول مجلس التعاون الخلیجي والهند. حيث تدير عدد كبير من المستشفيات والعيادات والصيدليات في 7 دول.

أما المعهد، فهو مؤسسة صحية متعددة التخصصات تضم 600 سرير، تأسست في عام 2000 وتقع في ولاية كيرالا الهندية، حسب بيانات حساب المعهد على لينكد إن.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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