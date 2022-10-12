تعتزم مجموعة كابلات الرياض، وهي مجموعة سعودية تعمل في مجال تصنيع وتصدير أسلاك وكابلات الاتصالات والطاقة، طرح حصة من أسهمها بالبورصة السعودية، في عملية إدراج قد تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، بحسب ما قالته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

وأضافت المصادر، وفق ما نشرته الوكالة يوم الأربعاء، أن المجموعة تعمل مع شركتي "الرياض المالية" و"همة كابيتال" للإدراج المحتمل بالبورصة، والذي قد يكون خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه ليس من المستبعد انضمام بنوك أخرى.

وكانت كابلات الرياض خططت مبدئيا للطرح بالبورصة لأول مرة في عام 2015 حينما فتحت السعودية أبواب سوقها المالية للمستثمرين الأجانب، وفق الوكالة.

وتشهد السوق السعودية منذ العام الماضي نشاط ملحوظ على مستوى طروحات الشركات سواء الخاصة أو الحكومية.

وتأسست مجموعة كابلات الرياض عام 1984 وتمتلك عائلة الزعيم السعودية حصة أغلبية بها، وتعمل في 34 دولة ومنطقة بينها السعودية والإمارات والعراق، ولديها ما يزيد عن 3 آلاف عميل، بحسب الوكالة وموقع الشركة الإلكتروني.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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