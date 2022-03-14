واصلت أسعار النفط يوم الاثنين الانخفاضات التي بدأتها الأسبوع الماضي، لتهبط بما يقارب الـ 4 دولارات للبرميل مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب عدة وسائل إعلام.

وهبط خام برنت القياسي العالمي بـ 2.7% ليبلغ 109.62 دولار للبرميل في تعاملات الاثنين، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بـ 2.8% إلى 106.23 دولار للبرميل.

ويوم الأحد وبعد مرور 18 يوم على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، أدلى مسؤولون من كلا البلدين بأكثر التصريحات تفاؤل حول التقدم المحرز في المفاوضات لإنهاء الحرب.

ورجح المسؤولون إمكانية التوصل لنتائج إيجابية في غضون أيام.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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