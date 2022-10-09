حددت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع السعودية (مرافق) النطاق السعري لسهمها ليتراوح بين 41-46 ريال سعودي للسهم (10.93-12.27 دولار)، في عملية طرح 29.24% من أسهمها بالسوق الرئيسية بالبورصة السعودية (تداول)، بحسب إفصاح يوم الأحد من المستشارين الماليين لعملية الطرح.

وتسعى الشركة لطرح 73,094,500 سهم، ما يعني أن حصيلة الطرح ستترواح بين 2.997 و3.362 مليار ريال (799-897 مليون دولار)، بحسب ملف مُلحق بإفصاح إعلان تحديد النطاق السعري.

وتتراوح القيمة السوقية للشركة بين 10.25 مليار ريال و11.5 مليار ريال، وفق الملف الملحق بإعلان تحديد النطاق السعري.

وبحسب إفصاح الأحد من شركتي إتش إس بي سي العربية السعودية والرياض المالية بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لمرافق، يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 12,499,999 سهم.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها اكتتاب شريحة الأفراد، وفق الإفصاح.

وتأسست شركة مرافق في عام 2000، وتتولى تقديم خدمات المرافق المتكاملة (الطاقة والمياه) للمدن الصناعية الرئيسية في السعودية، بحسب موقعها الإلكتروني وبيان حقائق مرفق مع إعلان الطرح على موقع الشركة.

وأكبر المساهمين في الشركة هم المؤسسون الأربعة وهم صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة أرامكو السعودية (التي نقلت ملكيتها لشركة أرامكو السعودية للطاقة المملوكة بالكامل من قبلها)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ويمتلك كل منهم حاليا 24.81% من أسهم شركة مرافق.

للمزيد: شركة مرافق السعودية تعتزم طرح 29.24% من أسهمها بالبورصة



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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