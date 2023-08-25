أعلنت شركة لومي لتأجير المركبات وبيع السيارات المستعملة في السعودية، نيتها طرح أولي لنحو 30% من أسهمها في البورصة السعودية تداول.

وتشهد البورصات الخليجية لا سيما السعودية زخم كبير للطروحات بدعم من النمو الاقتصادي القوي، وخططها لتنويع اقتصادها.

وحسب تفاصيل نشرة الإصدار التي أعلنتها الشركة يوم الخميس على البورصة السعودية "تداول"، قالت لومي إنه سيتم الإعلان عن نطاق سعر الطرح يوم 30 أغسطس الحالي فيما سيتم إعلان سعر الطرح النهائي يوم 7 سبتمبر القادم.

وفي مارس الماضي، حصلت لومي على موافقة البورصة السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية وطرح نحو 16.5 مليون سهم عادي تمثل 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام.

وتمتلك الشركة - التي أسستها مجموعة سيرا القابضة عام 2006 - أسطول يتألف من أكثر من 24.7 ألف مركبة. وفي أكتوبر الماضي تم افتتاح أول صالة عرض لبيع السيارات المستعملة في الرياض بعد أن كانت تمارس نشاط بيع السيارات المستعملة من خلال البيع المباشر أو المزايدة منذ 2016.

ووفق موقع الشركة الرسمي، سوف يستلم المساهم البائع (مجموعة سيرا القابضة) صافي متحصلات الطرح، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

وارتفعت إيرادات لومي 48.6% في النصف الأول من 2023 لتصل إلى 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.

ويتولى بنك الاستثمار "السعودي الفرنسي كابيتال" والمجموعة المالية "هيرميس" وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي والبنك الاهلي السعودي ترتيب الطرح.

وللمملكة طموحات كبيرة في قطاع النقل. وأطلقت نوفمبر الماضي شركة "سير"، كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية.

للمزيد: شركة لومي لتأجير وبيع المركبات في السعودية تعين بنوك استعدادا لطرح أولي.. ماذا نعرف عنها؟

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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