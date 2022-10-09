تعتزم شركة العرض المتقن مزود خدمات تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسية بالبورصة السعودية (تداول).

وبحسب إفصاح يوم الأحد لبورصة تداول من شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي المحتمل، حصلت الشركة على موافقة البورصة السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 9 أغسطس 2022.

كما حصلت في 12 سبتمبر الماضي على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 4.5 مليون سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

نبذة عن الشركة

بحسب الموقع الإلكتروني للشركة وملف مُلحق لإعلان الطرح

تأسست شركة العرض المتقن عام 2003 وكانت تحمل آنذاك اسم "مؤسسة مكتب العرض المتقن للخدمات التجارية".

تقدم خدمات وحلول تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية عبر 3 وحدات أعمال هي وحدة تطوير البرمجيات، ووحدة العمليات والصيانة، ووحدة تجربة العملاء.

تمتلك أكثر من 200 عميل بينهم وزارات المالية والصحة والعدل والنقل والسياحة ومركز المعلومات الوطني.

أبرز منتجاتها تطبيق الرسائل النصية المجمعة "يمامة"، والذي يُمكن الشركات من إرسال رسالة لعدد كبير من العملاء في وقت واحد، ويستخدم للرسائل التسويقية والتنبيهات.

وتمتلك أيضا الشركة تطبيق "Perfect Engage" المشفر للتواصل الداخلي بالمؤسسات، ويُمكن من إرسال الرسائل الفورية والملفات وإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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