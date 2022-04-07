ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بعد أن أعلنت الدول المستهلكة ومن بينها الولايات المتحدة عن تحرير ضخم للنفط من احتياطيات الطوارئ، مع استمرار المخاوف بشأن نقص المعروض.

وارتفع خام برنت 1.5% إلى 102.55 دولار للبرميل وارتفع خام تكساس 1.3% إلى 97.49 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على الإفراج عن 60 مليون برميل بالإضافة إلى 180 مليون برميل سبق وأعلنت عنها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للمساعدة في خفض الأسعار التي ارتفعت بقوة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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