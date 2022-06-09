تماسكت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في نحو 3 أشهر، بعدما أظهرت البيانات تراجع مخزونات الخام الأمريكي بشكل غير متوقع ورغم قيود جديدة بدأت في بعض مناطق شنغهاي الصينية التي خففت القيود قبل أيام.

ارتفع خام برنت 0.3% إلى 123.93 دولار للبرميل وخام غرب تكساس بنسبة 0.2% إلى 122.35 دولار للبرميل، حسب رويترز.

لا تزال الأسواق متخوفة من عدم كفاية قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج إلى 648 ألف برميل يوميا في يوليو للطلب القوي المتوقع، حيث وصف وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في تصريحات يوم الأربعاء، قرار أوبك + بأنه "جهود غير مشجعة" وأن إنتاج المجموعة حاليا يقل عن هدفه بنحو 2.6 مليون برميل يوميا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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