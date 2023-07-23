تراجع صافي ربح مجموعة تداول السعودية، وهي شركة قابضة مالكة لشركة تداول التي تدير البورصة السعودية، بنحو 29.6% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2023، ليسجل 196 مليون ريال (نحو 52.3 مليون دولار)، وفق إفصاح من المجموعة يوم الأحد.

ومجموعة تداول، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية السعودي) 60% من أسهمها، تضم محفظتها -إلى جانب شركة تداول وهي إحدى أكبر الأسواق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية- 3 شركات أخرى.

وأرجعت المجموعة تراجع صافي أرباحها إلى انخفاض إيراداتها بنحو 21.8% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام إلى 463.3 مليون ريال، وإلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بـ 9.5% على أساس سنوي لتصل إلى 328.1 مليون ريال في أول 6 شهور من العام، وفق الإفصاح.

ويعود انخفاض الإيرادات إلى تراجع إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض قيمة التداول بنسبة 40.3%.

نتائج الربع الثاني

انخفض صافي ربح مجموعة تداول خلال الربع الثاني من العام المنتهي في 30 يونيو الماضي بنسبة 23.6% على أساس سنوي إلى 105.2 مليون ريال، مقارنة بـ 137.7 مليون ريال خلال الربع نفسه من العام الماضي.

ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع إيرادات المجموعة بنحو 15.5% على أساس سنوي لتصل إلى 252 مليون ريال خلال الربع الثاني، والذي يعود بشكل أساسي إلى الانخفاض في إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول بسبب انخفاض قيمة التداول بنسبة 28.4%.

ومقارنة بالربع الأول من 2023، فقد ارتفع صافي ربح المجموعة بنحو 15.9% خلال الربع الثاني من العام.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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