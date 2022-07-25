* تم اضافة الواردات والميزان التجاري

ارتفعت صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 26.7% في مايو على أساس سنوي لتسجل 27.9 مليار ريال ( 7.44 مليار دولار) وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين.

وارتفعت الصادرات في مايو بنسبة 83.4% إلى 144.1 مليار ريال ( 38.4 مليار دولار) على أساس سنوي بعد أن قفزت صادرات البترول.

وشهدت الصادرات البترولية في مايو زيادة 105.5% مقارنة بمايو عام 2021 لترتفع نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات إلى 80.6% من 72% في مايو 2021.

وارتفعت أسعار النفط خلال العام الجاري ووصل خام برنت إلى مستويات قياسية اقتربت من 140 دولار نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

أما الواردات، فارتفعت 21.8% خلال مايو على أساس سنوي، لتسجل 53.9 مليار ريال ( 14.4 مليار دولار). وارتفع الميزان التجاري للسعودية في مايو إلى 90.3 مليار ريال مقابل 81.6 مليار ريال في أبريل.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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