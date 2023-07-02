قالت مجموعة موانئ أبوظبي، يوم الأحد، إنها استكملت الاستحواذ على 100% من أسهم شركة "نواتوم" العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة ومقرها إسبانيا مقابل 2.65 مليار درهم (نحو 660 مليون دولار)، وفق بيان من موانئ أبوظبي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

كانت مجموعة موانئ أبوظبي أعلنت في نوفمبر الماضي نيتها الاستحواذ على شركة نواتوم، لكنها قالت آنذاك إن الصفقة تنتظر استيفاء الموافقات التنظيمية.

ووفق البيان، فقد بدأت عملية الدمج الكاملة لشركة نواتوم -التي تعمل في 26 دولة- اعتبارا من تاريخ توقيع الصفقة في 30 يونيو الماضي (2023)، حيث ستتولى شركة نواتوم قيادة القطاع اللوجستي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وجاءت عملية الدمج بعدما حصلت موانئ أبوظبي على الموافقة النهائية من السلطات الإسبانية لإتمام الصفقة، بعد حصولها في وقت سابق من العام على الموافقة التنظيمية من المفوضية الأوروبية.

وتقدم شركة نواتوم خدمات الأعمال البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، وتعمل في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وتدير محطات متعددة الأغراض عبر 16 ميناء في إسبانيا والإمارات، ولديها 143 مكتب دولي، بحسب البيان.

وقالت موانئ أبوظبي إن عملية الاستحواذ توسع حضورالمجموعة في الأسواق العالمية الرئيسية لكي تصبح هي ونواتوم ضمن أفضل مزودي الخدمات التجارية واللوجستية على مستوى العالم.

وتقدم مجموعة موانئ أبوظبي، التي تأسست عام 2006، خدمات في قطاعات الموانئ، والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، وتضم محفظتها 10 موانئ ومحطات، وفق البيان.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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