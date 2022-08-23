تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، على شراء 240 ألف طن من القمح الروسي لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية للبلاد من القمح المستورد.

وذكرت وزارة التموين المصرية، التي تتبعها هيئة السلع التموينية، في بيان يوم الثلاثاء، أن شحن القمح الروسي المتعاقد عليه سيكون على فترات تمتد من 20 سبتمبر وحتى 10 نوفمبر 2022.

ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لدى مصر -وهي أكبر مستورد للقمح في العالم- حاليا لمدة 7 أشهر.

وكان وزير التموين المصري علي مصيلحي قال، يوم الاثنين بحسب رويترز، إن مصر اتفقت على شراء 180 ألف طن من القمح الهندي. يأتي هذا فيما تسعى مصر لتنويع مصادر استيراد القمح في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا، وهما البلدان اللذان اعتمدت عليهما مصر كثيرا في وارداتها من الحبوب خلال الأعوام القليلة الماضية.

(إعداد: مريم عبد الغني ، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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