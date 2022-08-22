قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها) سيبدأ قريبا في العمل على صياغة اتفاقية جديدة بشأن إنتاج النفط لما بعد عام 2022، بعد انتهاء الاتفاق الحالي.

وأضاف وزير الطاقة، في حوار مع وكالة بلومبرغ نشر يوم الاثنين: "نحن مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية مما سبق".

وتشكل تحالف أوبك بلس بالأساس عام 2016 لمواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية، ويضم 13 دولة من أعضاء منظمة أوبك و10 من خارجها، وتجتمع الدول الأعضاء بالتحالف بشكل شهري لتحديد حجم إنتاج النفط لأعضاء الكتلة.

وقرر التحالف في يوليو من عام 2021 تمديد اتفاقه بشأن إنتاج النفط إلى نهاية ديسمبر 2022 بدلا من أبريل 2022.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا