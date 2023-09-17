تعتزم شركة مُلكية للاستثمار السعودية طرح وإدراج حصة تمثل 20% من أسهمها بالسوق الموازية بالبورصة السعودية (نمو)، وفق إفصاح يوم الأحد لشركة الجزيرة للأسواق المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل.

يأتي هذا فيما تكثر الطروحات والإدراجات بالسوقين الرئيسية والموازية بالبورصة السعودية، التي -وفق المنشور على موقعها الإلكتروني- ستشهد خلال الفترة المقبلة خمسة اكتتابات في السوقين، من بينها شركة أديس القابضة.

وكانت شركة مُلكية للاستثمار حصلت في 6 يونيو الماضي على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها. وفي 21 يونيو وافقت هيئة السوق المالية على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

ووفق إفصاح شركة الجزيرة المنشور على البورصة السعودية الأحد، ستبدأ فترة الطرح يوم الأحد 22 أكتوبر المقبل، وستنتهي يوم الاثنين 30 أكتوبر.

ومُلكية للاستثمار هي شركة استثمارية سعودية (مساهمة مقفلة) برأسمال يبلغ 65 مليون ريال سعودي (نحو 17.3 مليون دولار)، ومركزها في مدينة الرياض، وتقدم خدمات مالية واستثمارية متنوعة، منها إدارة الأصول، وأعمال الترتيب وتمويل الشركات والاستشارات المالية والأبحاث، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا