رفعت شركة بلدنا للصناعات الغذائية القطرية -أكبر منتج للأغذية ومنتجات الألبان والعصائر في قطر- حصتها في شركة جهينة المصرية (شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية) إلى 15.03%.

واشترت بلدنا 600 ألف سهم بـ 7.4 مليون جنيه مصري تقريبا (239.5 ألف دولار) في جهينة، بحسب بيان نشرته الشركة على موقع البورصة القطرية يوم الجمعة.

وأضافت بلدنا في البيان: "تستند قراراتنا الاستثمارية إلى تحليل دقيق للسوق الذي نسعى إلى الدخول اليه، ويعد السوق المصري الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة سوقا كبيرا وواعدا لقطاع الأغذية والمشروبات. كون جهينة شركة رائدة في السوق، فمن المتوقع أن تحقق عوائد أكبر في ظل نمو السوق المتوقع وتوفر شبكة توزيع قوية".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه بلدنا رفع حصتها في جهينة التي بلغت 12.6% في يناير 2023. واستحوذت شركات خليجية في الفترة الأخيرة على حصص في شركات مصرية في ظل انخفاض أسعار الأسهم مع تراجع الجنيه المصري.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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