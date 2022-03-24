



واصلت العقود الآجلة للنفط مكاسبها صباح الخميس، بعد تقارير تفيد بأن صادرات النفط الخام من محطة اتحاد خطوط أنابيب قزوين (CPC) في كازاخستان – التي تنقل 1.2 مليون برميل يوميا - قد توقفت بشكل تام بعد أضرار بسبب عاصفة.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن إمدادات النفط قد تتوقف لمدة شهرين نتيجة هذا العطل، إضافة لانخفاض المخزونات الأمريكية.

وارتفع خام برنت بنحو 0.9% إلى 122.66 دولار للبرميل وخام تكساس 0.7% إلى 115.68 دولار للبرميل.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعات مستمرة تفاقمت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط مخاوف بشأن مستقبل إمدادات النفط الروسي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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