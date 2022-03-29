واصلت أسعار النفط تراجعها يوم الثلاثاء، بعد أن هبطت 7% أمس، بفعل محادثات السلام المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا والمخاوف من تقلص طلب الصين على الوقود نتيجة الإغلاق المفروض في شنغهاي المركز المالي للبلد لكبح تفشي فيروس كورونا.

وبحسب رويترز، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.1% إلى 111.30 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط 1% إلى 104.87 دولار للبرميل.

وكانت الصين قررت يوم الأحد إغلاق شنغهاي، وهي أكبر مدينة بالبلد ومركزها المالي، لمدة 9 أيام لإجراء مسحات كوفيد-19، فيما تشهد البلاد أحد أسوأ موجات كورونا، بحسب وسائل إعلام.

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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)