ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعدما أغلقت أمس الاثنين تحت مستوى الـ100 دولار، مع انحسار المخاوف بشأن الطلب من الصين بعدما خففت السلطات الصينية بعض قيود كورونا المفروضة على مدينة شنغهاي - المركز المالي للبلاد، ومع تحذير منظمة أوبك بأنه سيكون من المستحيل زيادة الإنتاج بالقدر الكافي لمعادلة الإمدادات الروسية.

وبحسب رويترز، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 1.75% إلى 100.2 دولار للبرميل.

كانت أوبك أبلغت الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، بأن العقوبات على روسيا قد تسبب إحدى أسوأ صدمات المعروض النفطي على الإطلاق، مشيرة إلى أنه سيصعُب تعويض الكميات المفقودة المحتملة من إمدادات النفط الروسي.





(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا