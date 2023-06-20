يعتبر صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) الأوفر حظا في الاستحواذ على حصة 10% في وحدة تعدين للنيكل والنحاس تابعة لشركة فالي إس إيه البرازيلية، في صفقة تُقدر بـ 2.5 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ يوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة.

ويتوسع صندوق الاستثمارات العامة في مجالات استثماراته التي هي جزء من رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن عائدات النفط ولزيادة مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت المصادر المطلعة لبلومبرغ إن صندوق الاستثمارات العامة يخوض مناقشات في مرحلة متقدمة مع الشركة البرازيلية، وإنه يستعد للتغلب على منافسيه في الصفقة بما في ذلك شركة "Mitsui & Co" اليابانية وجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري).

وأضافت المصادر أن التوصل لاتفاق رسمي قد يستغرق عدة أسابيع على الأقل، وفق الوكالة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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