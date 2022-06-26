اختارت بورصة السعودية، تداول، 10 شركات لإطلاق العقود المستقبلية على أسهمها بداية من 4 يوليو المقبل، في أحدث إضافة للسوق السعودي النشط.

والشركات هي مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مصرف الإنماء، سابك، اس تي سي، كيان السعودية ، الشركة السعودية للكهرباء، المراعي، ومعادن. وتم اختيار هذه الشركات لأنهم الأكبر والأعلى سيولة، بحسب البيان.

والعقود المستقبلية هي اتفاق بين بائع ومشتري يضمن بيع سهم في وقت ما في المستقبل بسعر محدد، ويربح المتداول أو يخسر بناء على الفرق بين سعر العقد وسعر السهم في تاريخ تنفيذ الصفقة.

وتستخدم العقود المستقبلية في التحوط من مخاطر التذبذب في أسعار الأسهم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودي نحو 2% منذ بداية العام.

وكانت السعودية أطلقت في وقت سابق العقود المستقبلية للمؤشرات الرئيسية.

وستكون العقود متاحة للمستثمرين المحليين والدوليين.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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