أغلق المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، يوم الثلاثاء، طرح شهر أبريل وأنهى استقبال طلبات المستثمرين على إصدار محلي لبرنامج صكوك بمبلغ 9.982 مليار ريال (2.6 مليار دولار) بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقسم المركز الإصدار إلى شريحتين، بلغت الشريحة الأولى 6.402 مليار ريال لصكوك مستحقة في 2032 والشريحة الثانية 3.580 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2037، بحسب بيان المركز الوطني.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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