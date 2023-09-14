تلقت أسعار النفط، يوم الخميس، زخم ليتجاوز خام برنت الـ 93 دولار للبرميل لأول مرة هذا العام، في الوقت الذي طغت فيه توقعات بمحدودية المعروض في السوق خلال الفترة المتبقية من 2023 على مخاوف بضعف النمو الاقتصادي، وفق وكالة رويترز.

جاء ارتفاع النفط بعدما كانت وكالة الطاقة الدولية توقعت، يوم الأربعاء، أن يتسبب خفض إنتاج دول أوبك بلس (مجموعة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها) من النفط في نقص كبير في إمدادات السوق حتى الربع الرابع من العام، لكنها أبقت على تقديراتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام والعام المقبل.

وبدأت مجموعة دول أوبك بلس خفض إنتاجها منذ نوفمبر 2022 لاستقرار السوق وقامت بعض الدول في المجموعة وعلى رأسها السعودية بخفض طوعي إضافي كان الإعلان عن آخرها في 5 سبتمبر.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي بأكثر من 1.38 دولار إلى 93.29 دولار للبرميل حتى الساعة 5:10 مساء بتوقيت دبي، بعدما كان لامس مستوى 93.32 دولار للبرميل في وقت سابق الخميس وهو الأعلى منذ نوفمبر 2022، وفق رويترز وبيانات سي إن بي سي عربية.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الخميس بـ 1.6% إلى 90 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له في 10 شهور أيضا، بحسب رويترز.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط انخفضا الأربعاء بعدما أظهر تقرير بشأن الإمدادات الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام والمنتجات المكررة.

وقبل يوم من توقعات منظمة الطاقة الدولية، أبقت منظمة أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الجاري والمقبل دون تغيير، وأشارت أيضا إلى عجز في المعروض في 2023 في حال استمرت تخفيضات الإنتاج.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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