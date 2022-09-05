

قال وزير البترول والغاز الهندي شري هارديب سينغ بوري يوم الاثنين إن بلاده ستتخذ ما يصب في مصلحتها في ما يتعلق بقرار اتخذته مجموعة الدول السبع حيال فرض سقف على سعر النفط الروسي.

اتفق وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع افتراضي الجمعة على وضع سقف لأسعار النفط الروسي عالميا، لكن بدون تحديد هذا السقف.

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وأشار الوزير خلال مشاركته في مؤتمر غازتك للطاقة المقام في ميلانو إن الناس تنتظر الأفكار من حيث من سينضم إلى هذا القرار وآلية تطبيقه.

"نحن في مرحلة نحاول فيها فهم أين هي الأمور. و سنتخذ قرارنا النهائي وفقا لمصالحنا في حينه".

واضاف الوزير إن واردات بلاده من النفط من روسيا حتى السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 بلغت 0.2% فقط وقال " لا نزال نستورد من العراق الكمية الأكبر تليها ربما السعودية ومن بعدها روسيا والإمارات ربما".

والهند من أكثر الدول استهلاكا للنفط كما الصين التي قالت متحدثة باسم خارجيتها يوم الاثنين، بحسب رويترز، إنها تأمل من الدول المعنية (بالقرار) بذل جهود بناءة للتخفيف من حدة الأزمة عبر الحوار بدلا من فعل ما هو عكس ذلك.

من جهته قال الكرملين يوم الاثنين انه سيتخذ اجراءات انتقامية في رده على قرار مجموعة السبع.

وقامت الصين والهند بشراء النفط الروسي بعد ان عرضت روسيا عليهما خصم، بحسب وسائل اعلام.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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