قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية، بحسب بيان يوم السبت، وقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار "لتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية" في ظل الاستعداد لشهر رمضان الذي يشهد ارتفاع معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

كانت الوزارة أصدرت قرار سابق بوقف تصدير الفول، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر.

وتأتي تلك القرارات في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، خصوصا القمح وحبوب أخرى، بعد إعلان أوكرانيا حظر تصدير بعض السلع والحبوب منها القمح.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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