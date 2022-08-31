وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا ليصبح 300 جنيه مصري (15.6 دولار) بدلا من 100 جنيه (5.2 دولار)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية مساء الأربعاء.

وشملت القرارات ضخ 32 مليار جنيه (نحو 1.7 مليار دولار) لمنظومة دعم الخبز، فضلا عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" -وهو برنامج دعم نقدي مشروط- من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، بما يشمل نحو 22 مليون مواطن.

وخلال الأشهر الماضية شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعات متتالية نتيجة زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في يوليو الماضي 13.6% مقابل 13.2% في يونيو.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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