طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية -المسؤولة عن استيراد القمح في مصر- مناقصة لاستيراد القمح من 5 دول من دون أن تحدد الكمية، وفقا لبيان نشرته يوم الأحد على موقعها الرسمي.

وقالت الهيئة، إنها دعت الموردين من مناشئ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل لتقديم العروض على أساس التكلفة والشحن C&F.

تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وحددت الهيئة فترات الشحن تتراوح بين 16 سبتمبر إلى 15 نوفمبر، بحسب البيان على أن يتم فض المظاريف -وهي آخر مهلة لتقديم العروض- في 19 يوليو يليها الإعلان عن نتائج المناقصة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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