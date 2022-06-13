جذب بنك الاستثمار المصري بلتون للأوراق المالية أنظار المستثمرين والمراقبين خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط منافسة على الاستحواذ عليه من أطراف محلية وإقليمية في وقت تتمتع فيه الأسهم المصرية بجاذبية كبيرة لانخفاض أسعارها.

وتتنافس شيميرا انفستمنتس الإماراتية وتحالف مستثمرين يمثله "دبليو إم للاستشارات" على الاستحواذ على حصة حتى 90% من الشركة ما يفتح الباب، ربما، لمنافس ثالث.

"دبليو إم" هي شركة استشارات مقرها القاهرة، لم تفصح عن هوية المستثمرين المشاركين في التحالف الذي تمثله.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الاثنين، إيقاف إجراءات الفحص النافي للجهالة المتعلق بعرض دبليو إم بسعر 1.35 جنيه ( 0.072 دولار) للسهم، استجابة لطلب من إدارة بلتون، التي تلقت عرض منافس من شيميرا للاستثمار الإماراتية رفعت فيه سعر العرض إلى 1.485 جنيه (0.079 دولار) للسهم.

وقالت بلتون في بيان إنها ستنظر في العرض المنافس الذي طرحته الشركة الإماراتية كونه "عرض بسعر أعلى ودون طلب فحص فني نافي للجهالة".

ارتفع سعر السهم اليوم بأكثر من 11% ليغلق عن عند 1.265 جنيه ( 0.07 دولار).

حرب مزايدات

"قد يكون العرض الأعلى بداية سلسلة من المزايدات بين المتنافسين الحاليين ما لم يظهر منافس آخر،" هكذا علق بنك استثمار برايم على العرض الجديد في بيان اليوم.

حرب المزايدات على سهم بلتون، ليس بعيد عن زخم الاستحواذات الحالية في مصر التي أصبحت – وفقا لبرايم – أرض خصبة لنشاط الاندماج والاستحواذ في ضوء مستويات تقييم منخفضة.

في الشهور القليلة الماضية، رفعت شركة بلدنا القطرية حصتها في جهينة للصناعات الغذائية المصرية، واستحوذت صافولا السعودية على شركة المصرية البلجيكية للاستثمارات، فيما اقتنصت القابضة ADQ الإماراتية حصص في 5 شركات بينهم فوري والبنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في البلاد.

وبلتون تعمل في السمسرة في الأوراق المالية وإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار وأنشطة بنوك الاستثمار والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي ورأس المال المخاطر.

بلغ إجمالي أصولها 1.94 مليار جنيه (104 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2022، وحققت صافي ربح 3.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

وتدير أصول تتخطى 26 مليار جنيه، وأدارت عمليات اندماج واستحواذ وصفقات في سوق المال تزيد عن 110 مليار جنيه.

(إعداد: شيماء حفظي للتواصل:yasmine.saleh@lseg.com)

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