انتعشت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة مع سيطرة المخاوف بشأن تقلص الإمدادات من روسيا وليبيا، بينما أظهرت بيانات الصناعة انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وارتفع خام برنت 0.9% إلى 108.23 دولار للبرميل وخام غرب تكساس بنسبة 0.9% إلى 103.50 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

ورغم التوقعات الاقتصادية العالمية الضعيفة وعمليات الإغلاق المستمرة لكوفيد-19 في الصين وتأثيرها على الطلب المتوقع والأسعار، لا تزال المخاوف بشأن الإمداد مؤثرة بسبب التوترات في أوكرانيا وليبيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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