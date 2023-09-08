نقلت رويترز عن خمسة مصادر مطلعة، أن شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية - وهي صندوق سيادي مملوك لحكومة أبوظبي - افتتحت هذا الأسبوع مكتب لها في العاصمة الصينية بكين بشكل رسمي.

يأتي هذا في وقت يشهد تطور العلاقات الصينية الخليجية، وسط حضور متنامي لبكين التي توسطت بين السعودية وإيران لإعادة العلاقات في اتفاق تم توقيعه مارس الماضي.

ودخلت مبادلة الصين قبل سنوات، لكنها اضطرت لتأجيل افتتاح مكتبها بسبب قيود كوفيد-19، حسبما نقلت رويترز عن أحد المصادر.

وقال مصدر ثاني لرويترز، إن فريق مبادلة في بكين والذي يضم نحو 10 أفراد، يركز على الاستثمارات المباشرة وصناديق الاستثمار في البلاد.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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