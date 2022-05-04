تجتمع الدول الأعضاء في مجموعة أوبك بلس الخميس لمراجعة سياسة الإنتاج. ومن غير المتوقع أن تعدل المجموعة المصدرة للنفط من سياستها لشهر يونيو، بحسب محللة ومصدر في أوبك بلس.

وقالت كارول نخلة، الرئيسة التنفيذية لشركة "كريستول إنرجي" ومقرها لندن في تصريح لموقع زاوية عربي: "ليس هناك أي دلالة من أوساط أوبك بلس على نيتهم تغيير الخطة الحالية لا سيما وأن أساسيات السوق لم تتغير بشكل كبير إلى درجة تشجع على زيادة إضافية في الإنتاج."

وأضافت "كما أن مخاوف أوبك بلس تزداد حول تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يؤثر على الطلب على النفط خاصة من أكبر مستهلكي النفط كالصين."

وفي سؤال عما اذا ستغير اوبك بلس خطتها غدا قال مصدر في المجموعة ان لا تغيير متوقع.

وكانت المجموعة قد اتفقت في يوليو العام الماضي على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر ابتداء من أغسطس إلى أبريل 2022 للتخلص تدريجيا من 5.8 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر 2022، وهو أقل من خطة خفض الإنتاج التي اعتمدتها المجموعة عام 2020 بعد أن أثرت جائحة كورونا على الطلب على النفط وهبطت الأسعار.

ورفعت المجموعة سقف الإنتاج بحسب الخطة إلى 432 ألف برميل لشهر مايو وهو المستوى المتوقع الإبقاء عليه لغاية نهاية سبتمبر.

ويوم الأربعاء، عقدت اللجنة الفنية المشتركة التابعة لـ أوبك بلس اجتماع لمراجعة تطورات أسواق النفط تمهيداً لاجتماع وزراء المجموعة غدا.

وقال أمين عام أوبك محمد باركيندو في تصريحات للجنة الفنية نقلتها عنه وكالة رويترز إن الاغلاق في الصين يؤثر على الطلب على النفط. وفرضت الصين اجراءات صارمة على بعض المدن للحد من تفشي فيروس كورونا.

وارتفعت أسعار النفط الأربعاء بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة للتوقف عن استيراد النفط الروسي.

وتشمل مجموعة أوبك بلس دول منظمة أوبك ودول من خارجها على رأسها روسيا.

(إعداد: ريم شمس الدين، تحرير: ياسمين صالح للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)



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