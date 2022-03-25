قالت الولايات المتحدة إنها ستعمل مع شركاء دوليين لتوفير ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا هذا العام.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تشكيل فريق عمل مشترك لتقليل اعتماد الكتلة على الوقود الأحفوري الروسي مع استمرار هجوم روسيا على أوكرانيا.

و تعتزم ألمانيا خفض وارداتها من النفط الروسي للنصف بحلول يونيو، بعدما خفضت بشكل كبير مشترياتها من الطاقة من موسكو، كما تعتزم إنهاء شحنات الفحم بحلول الخريف.

وتعتمد أوروبا على الغاز الروسي لسد نحو 40% من احتياجاتها، وتسعى حاليا للبحث عن بدائل للاستغناء – تدريجيا – عن هذه الواردات.

ومطلع مارس حظرت واشنطن استيراد كافة واردات النفط والغاز من روسيا، والتي سجلت نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال.

ومنذ بدأت الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وفرض الغرب عقوبات اقتصادية على موسكو، تضمنت ملف النفط، شهدت أسعار الخام ارتفاعات قياسية ووصل سعر النفط ل 140 دولار للبرميل.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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