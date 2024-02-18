بلغ سعر تداول الدولار في السوق الموازي بمصر يوم الأحد مستوى أدنى من 63 جنيه للدولار الواحد.

وانخفض الدولار بالسوق الموازي داخل مصر خلال الفترة الماضية عن مستويات قياسية بلغها في وقت سابق من العام الجاري حين تخطى 70 جنيه للدولار الواحد.

يأتي هذا فيما يظل سعر الصرف الرسمي للدولار عند مستوى يقارب 31 جنيه للدولار، وهو السعر الذي استقر عنده بعدما خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ليفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار.

وتواجه مصر أزمة سيولة دولارية فاقمت من الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازي، بينما تسعى الحكومة لتقليل سعر السوق الموازي وسط ترقب لخفض جديد لسعر الجنيه.

ويعد تحرير سعر الصرف مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي لاستئناف قرض لمصر بقيمة 3 مليار دولار، تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 وحصلت منه الدولة على دفعة واحدة فقط.

وشهدت الفترة الماضية تصريحات إيجابية عززت التفاؤل بشأن التدفقات الدولارية لمصر، بما في ذلك حول مباحثات بين صندوق النقد ومصر لاستئناف وزيادة قرض الصندوق، وكذلك حول عروض استثمار في مشروعات مهمة بالدولة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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