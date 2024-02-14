يتداول الدولار، يوم الأربعاء، عند مستوى 60 جنيه مصري للدولار الواحد في السوق الموازي للمتعاملين داخل مصر فيما تخطاه في الخارج في ظل ترقب لخطوات إيجابية بشأن استئناف وزيادة قرض من صندوق النقد الدولي للدولة.

وبلغ سعر البيع في السوق الموازي للمتعاملين خارج مصر نحو 63.9 جنيه للدولار، فيما سجل سعر الشراء نحو 62.9 جنيه للدولار الأربعاء.

وسجل سعر الصرف في السوق الموازي داخل مصر الأربعاء عند 60 جنيه للدولار في التعاملات.

يأتي هذا فيما يظل سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار عند ما يقارب 31 جنيه للدولار الواحد، بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022.

وتواجه مصر أزمة سيولة دولارية فاقمت من الفجوة بين السعر الرسمي للصرف والسعر في السوق الموازي، بينما تسعى الحكومة لتقليل سعر السوق الموازي وسط ترقب لخفض جديد لسعر الجنيه الذي يعد مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي لاستئناف قرض للدولة بقيمة 3 مليار دولار.

ولا يزال الدولار في السوق الموازي بمصر أقل من مستويات قياسية كان قد وصل لها مع بداية العام عندما تخطى مستوى 70 جنيه للدولار الواحد.

وهذا الأسبوع، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا، خلال مقابلة صحفية على هامش القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها الإمارات، إن زيادة يتم التفاوض عليها بين الصندوق ومصر لرفع حجم قرض الصندوق للدولة ستكون "كبيرة".

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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