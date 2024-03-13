تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بمصر، يوم الأربعاء، ليتداول تحت مستوى 50 جنيه للدولار الواحد، بعد أكثر من أسبوع على تعويم الجنيه المصري.

وبحلول الساعة العاشرة وربع صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 48.50 و49.87 جنيه للدولار الواحد في المتوسط، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ويتداول الدولار في السوق الرسمي بين نحو 48.7 و48.8 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

والأربعاء الماضي، سمحت مصر بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور.

وهبط الدولار في السوق الموازية بشكل كبير خلال الأيام الماضية من مستوى 60 جنيه كرد فعل على إعلان الحكومة توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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