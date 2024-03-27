*تم تحديث سعر السوقين

تماسك سعر الدولار في السوق الموازية بمصر عند مستوى 49 جنيه للدولار الواحد وفق متعاملين، وسط حركة صعودية بطيئة تتماشى مع صعود في السوق الرسمية أيضا، لكن لا يزال فرق في التسعير بين السوقين وإن انخفضت الفجوة بينهما.

وبحلول الساعة 11.30 صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، تداول الدولار في السوق الموازية بين 49 و 49.05 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف. وسبق أن سجل الدولار نحو 49 جنيه خلال تعاملات الثلاثاء قبل أن يتراجع بحلول المساء إلى نحو 48 جنيه.

وبلغ سعر صرف الدولار بالسوق الرسمية بين 47.5 و 47.6 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وكان سعر الدولار في السوق الموازية قد وصل إلى مستوى 70 جنيه في وقت سابق من العام، كان حينها السعر الرسمي نحو 30.9 جنيه قبل أن يسمح البنك المركزي بخفض للجنيه مؤخرا قلص هذه الفجوة.

وتترقب مصر الدفعة الثانية من تدفقات صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار حصلت منها على 15 مليار دولار، كما تترقب الحصول على الدفعة الأولى من اتفاق توصلت له مع صندوق النقد الدولي لرفع قرضها من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، إضافة لتمويلات أخرى لتخفيف حدة أزمة سيولة دولارية تعاني منها منذ الحرب الروسية الأوكرانية وفاقمتها الحرب في غزة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

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