زاد سعر الدولار في السوق الموازية بمصر بشكل كبير مع التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، وفق متعاملين، ليتداول عند نحو 48 جنيه للدولار الواحد، بعد أن تخطى مستوى 46 جنيه للدولار الواحد مساء الثلاثاء.

وبحلول الساعة التاسعة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، تداول الدولار بالسوق الموازية عند سعر بين 48 و 48.05 جنيه للدولار في المتوسط بدلا من نحو 46.44 جنيه للدولار الواحد في المتوسط مساء الثلاثاء، وفق متعاملين.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند 30.9 جنيه. ولكن سعره في السوق الموازية هبط بشكل كبير الأسبوع الماضي من مستوى 60 جنيه على أصداء الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد وصل لمستويات تاريخية عند 70 جنيه للدولار الواحد مطلع العام الحالي قبل أن يتراجع لمستوى الـ 45 جنيه للدولار في الأيام الماضي، قبل أن يعاود الصعود.

وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عن اكتمال وصول الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة البالغة 15 مليار دولار - منها 5 مليار دولار وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري - من قيمة الصفقة البالغة 35 مليار دولار، على أن تحصل خلال شهرين على باقي قيمة الصفقة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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